Diyarbakır OSB'deki ilk banka şubesini Halkbank açtı

06 Ocak 2020

MAHİR SOLMAZ/DiYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu üyelerinin girişimleri sonucu, Halkbank Genel ve Diyarbakır Bölge müdürlüklerinin onayıyla Diyarbakır OSB'de açılan Halkbank şubesi, yeni yılın ilk iş gününden itibaren OSB sanayicisine hizmet vermeye başladı.

Banka şubesinin açılmasıyla birlikte sanayicilerin şehir merkezindeki banka şubelerinde beklemekten kurtulduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, "Burada bir banka şubesinin açılması, bizim ve sanayicilerimiz için çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Şubenin açılmasında emeği geçen başta Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Diyarbakır Bölge Müdürü Tuncay Baytaşoğlu ve OSB şubesi sorumlusu Yücel Yıldırım’a kurumum ve sanayicilerimiz adına çok teşekkür ederim. Bu şubenin, bizim için sadece bir banka şubesi olmanın ötesinde çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini belirtmek isterim. 25-30 kilometre ötedeki şehir merkezindeki bankalara gitmek zorunda kalan sanayicilerimiz ya da fabrika yöneticileri, zamanlarının büyük bir bölümünü burada geçirmek zorunda kalıyordu” dedi. OSB’de açılan banka şubesiyle sanayicilerin çok daha kısa sürede işlemlerini yaparak, zaman kazanabileceğini ifade eden Odabaşı, “Banka şubesinin açılmasında, büyük gayret ve çaba gösteren yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum. Yönetim olarak, OSB'ye hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yıla güzel bir haberle başlıyoruz. Bu anlamda, 2020'nin ülkemize, bölgemize ve kentimize sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Halkbank Bölge Müdürü Tucay Baytaşoğlu ise kurum olarak başta Diyarbakır olmak üzere bölgeyi önemsediklerini ve bu anlamda yatırımlarını sürdürdüklerini, bunun en güzel örneğinin ise OSB'ye açılan ilk banka şubesi olduğunu söyledi. Baytaşoğlu, “Halk İster Halkbank Yapar sloganı ile hareket ediyoruz. Kayapınar şubemizi de 50 metrelik yola taşıyarak yine bir ilke imza attık. Sanayi sitesi şubemizde de tadilat yapıp yenilikler gerçekleşirdik. Diyarbakır ve bölgeye en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.