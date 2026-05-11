DMR Unlu Mamuller Tunam Unlu Mamüller'i devralıyor

DMR Unlu Mamuller 1 milyar 336 milyon liralık sermaye artırımı ile Tunam Unlu Mamüller'i devralıyor

13 Şubat 2026 tarihinde başlayan bağlayıcı olmayan görüşmelerin ardından DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle devralma kararı aldı.

Şirket, birleşme işlemine yönelik gerekli onayların alınması amacıyla 11 Mayıs 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvurusunu ilettiğini duyurdu. Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporundaki değerlemeler esas alınarak gerçekleştiriliyor.

DMR Unlu Mamuller birleşme oranı ve sermaye artırımı

Uzman kuruluş raporunda tespit edilen 0,525971995 birleşme oranı ve 94,25107043 değişim oranı temel alınarak hisse ihraç süreci planlandı. Bu doğrultuda, her biri 1 TL nominal değerde bir adet nama yazılı Tunam payına karşılık, yine 1 TL nominal değerde 94,25107043 adet DMR Unlu Mamuller payı ihraç edilecek.

İşlem sonucunda şirketin birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı tutarı 1 milyar 336 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu tutar kadar yeni pay, şirket dışındaki Tunam ortaklarına tahsis edilecek.