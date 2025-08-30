Eğlence sektörünün devleri arasında yer alan Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers’a robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) halka arz oluyor.

Şirket, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecini başlattı. TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Eylül tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşecek. Şirket sermayesinin yüzde 29,03’lük kısmı halka açılacak.



Halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor

Halka arz işleminde; 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 45 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilmiş olacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi ise 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.

Halka arzda, pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar halka arza “DOFRB" koduyla katılım sağlayabilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacı, yüzde 10’u makine, ekipman ve proje yatırımları, yüzde 10’u üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, yüzde 5-10’u Ar-Ge yatırımları, yüzde 10’u pazarlama ve satış faaliyetleri, yüzde 5’i girişim sermayesi yatırımları, yüzde 15'i finansal borç ödemesi, yüzde 5’i ise GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında değerlendirilecek.

"Marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz"

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, sermaye piyasalarından elde edilecek kaynaklardan, yüksek katma değerli teknolojilere yatırım, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılma gibi öncelikli hedefler doğrultusunda katkı sağlanacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"DOF Robotics markamız ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyoruz.

Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60'tan fazla ülkede kullanılıyor. Hayata geçireceğimiz yeni projeler ile Türkiye'yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi ve Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz."