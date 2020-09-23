Doğan Holding, DHI Investment'ın sermayesini artırdı

23 Eylül 2020

Doğan Holding yüzde 100 sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment'ın, grubun ilerde değerlendirebileceği yurtiçi veya yurtdışı varlık devralma projelerinin finansmanının sağlanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine karar verdi.

Doğan Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100 milyon euro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir" denildi.