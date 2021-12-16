Doğan Holding, Doruk Finansman'daki paylarını satıyor

Doğan Holding, yüzde 97 hissedar olduğu Doruk Finansman'daki paylarının tamamını 19.4 milyon TL bedelle Hepsi Finansal Danışmanlık'a satacağını duyurdu.

Holding KAP'a yaptığı açıklamada, satış bedelinin 4.85 milyon liralık kısmının hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanının ise Doruk Finansman'ın kredi alacaklarının tahsil edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edileceğini belirtti.