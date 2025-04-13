Doğan Holding’ten yatırımcısına temettü müjdesi! 800 milyon TL dağıtılacak

Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, genel kurulda onaylanan temettü dağıtım kararını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, hissedarlara hisse başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü ödemesi yapılacak. Ödeme tarihi henüz netleşmemekle birlikte, dağıtım takviminin belirlenmesi için şirket yönetimi yetkilendirildi.

30 Eylül'e kadar başlatılması hedefleniyor

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, toplamda brüt 800 milyon TL, net 680 milyon TL temettü dağıtımı planlanıyor. Kar dağıtımının en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar başlatılması hedefleniyor.

KAP açıklaması

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vergi Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu;

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar

Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülerek;

a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması,

b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt yüzde 30,57'si, net yüzde 25,98'i esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası, net 680.000.000 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması,

c) Kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,

d) Dağıtılması önerilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise 'Olağanüstü Yedekler' hesabından karşılanması hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimiz tarafından kabul edilmiştir."