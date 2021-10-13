Doğan Yatırım Bankası’nın odağında KOBİ’ler olacak

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Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, ağustosta faaliyete başlayan Doğan Yatırım Bankası’nın üç ana konuya odaklanacağını belirterek “Bunların başında fintech ve e-ticaret firmalarını birlikte düşünüyoruz ve bunların tedarikçisi KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm sunmak istiyoruz. Bunun Türkiye’de ilk olacağını düşünüyoruz” dedi. Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da Türkiye ekonomisinin KOBİ bazlı olduğunu ve finansmana ulaşmak isteyen KOBİ’lere dijital kredilendirme metoduyla finansman oluşturmak istediklerini söyledi. Horozoğlu, dijital kredilendirme konusunda uluslararası bir fonla anlaşma aşamasına geldiklerini ve dijital kredilendirme projesinin de bu işbirliğinde bir başlangıç olacağını vurguladı.

Yeni ihracat devleri çıkarabiliriz

Doğan Yatırım Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında Göğüş, ikinci ana konu olarak da 25-70 milyon dolar ihracat yapan şirketlerin yanında olma istekleri bulunduğunu dile getirdi. Göğüş, çok büyük ihracat yapan şirketlerin uluslararası yatırım bankalarının da radarında olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Bunların yanı sıra çok sayıda katma değerli ihracat yapan firmalar var. Bu kurumların da basit bankacılık hizmetleri değil ciddi yatırım bankacılığı hizmetlerine ihtiyacı var. Şirket evlilikleri, fonlama, büyümelerine yönelik destek ihtiyaçlarına odaklanacağız. Buralardan yeni ihracat devleri çıkarabiliriz ve çıkarılmasına ön ayak olabiliriz diye düşünerek bu segmentleri önceliklendirdik.”



Üçüncü olarak da gerçek anlamda fonksiyon üreten yatırım bankasının ülkeye ve Doğan Grubu’na katkısı olacağını düşündüklerini ifade eden Göğüş, “Türkiye’de yatırım bankacılığı şirket evliliklerinde, yatırımlarda danışmanlık hizmeti veriyor. Biz elimizi taşın altına sokma eğilimiyle ortaya çıktık. Aracılığı yapan bankanın aynı zamanda fonlamanın da içinde yer almasını sağlıklı ve doğru olduğunu düşünüyor ve bu alanda ciddi fırsat görüyoruz” diye konuştu.

Gelecek yıl hayata geçecek

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Horozoğlu da KOBİ’lerin dijital kredilendirmesi modeli üzerindeki çalışmaların belli aşamayı tamamladığını ve gelecek yıl bununla ilgili projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek kurumsal ticari bankacılığın yanı sıra dijital kredilendirme yapmayı istediklerini söyledi.



Horozoğlu, danışmanlık hizmetinin yanı sıra yatırımların finansmanı tarafında da yer alacaklarını belirten , bu kapsamda bankanın kendi fonlaması için önümüzdeki dönemde tahvil, sendikasyon ve eurobond ihracı dahil çeşitli enstrümanlardan yararlanacağını söyledi. Horozoğlu, "Öncelikli olarak fonlama alternatifimiz iki tane. Bir tanesi Türk bankalarından ve yurtdışındaki bankalardan çıkartacağımız krediler ve bu çerçeveden fonlama sağlamak. Ama asıl Türkiye'de yerel piyasada fonlama sağlamak anlamında hedefimiz tahvil piyasasında bono ihracı yapmak. Bunun dışında SPK'dan gerekli izinleri aldıktan sonra ilk etapta sermayemiz kadar (toplam tutar olarak) bir tahvil ihracı yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da ölçeğimizin büyümesi ve bilançomuzun büyümesi ile doğru orantılı olarak bu piyasada lider bir ihraççı olmayı planlıyoruz."



3-5 yıl bandında sendikasyona çıkabilir

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Horozoğlu şöyle devam etti: “Sendikasyonda şöyle bir hedefimiz var. Fonlama tarafında 3-5 yıl bandında hedef koyduk kendimize. İlk etapta lokal piyasada tahvil ve bono ihraçları yapmak, lokal ve uluslararası bankalarla birebir çalışmak, uluslararası kalkınma bankaları üzerinden çalışmak ve banka belirli bir ölçeğe geldikten sonra da bankanın önce kulüp kredisi sonra sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalara açılması, ardından da uluslararası sermaye piyasalarında bir eurobond ihracı yapacağı şeklinde bir stratejimiz var. Bu tabi kısa vadeli bir plan değil, orta vadeli bir plan. 3-5 sene içerisinde bunların hepsini hayata geçirmeyi hedefliyoruz." Horozoğlu, banka büyüme hedeflerini hayata geçirdiğinde 10 milyar lira bandında aktif büyüklüğüne ulaşmayı planladıklarını da kaydetti.