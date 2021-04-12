Doğuş Holding Doğuş GYO'daki 32 mln adet hissesini Borsa İstanbul'da satacak
Doğuş Holding ana ortağı olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki hisselerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında bir yıl içinde satışının gerçekleştirileceğini duyurdu.
Doğuş GYO'na ait hisse senetlerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini bildirdi
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Doğuş Holding A.Ş. açıklaması aşağıda bulunuyor:
Ana ortağı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.