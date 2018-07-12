Doğuş'tan Garanti hisselerine ilişkin açıklama

12 Temmuz 2018

Doğuş Grubu, Garanti Bankası hisselerinde yaşanan sert düşüş sonrası yapılan yorumları yalanladı. Mart 2017'de İspanyol BBVA’ye Garanti Bankası’nın yüzde 9,95 hissesinin satışından sonra bankadaki payı yüzde 0,05'e düşen Doğuş,"Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür" açıklamasında bulundu.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle: Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan bir kısım paylaşımlarda, T. Garanti Bankası A.Ş. hisselerindeki %20’ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa’daki genel düşüşün sebebinin, Ferit Faik Şahenk’in ve dolayısıyla Doğuş Grubu’nun T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapılmakta ve üstelik bu yorumlar, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlanmaktadır.

Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22/03/2017 tarihinde BBVA’ye Garanti Bankası’nın %9,95 oranındaki hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı %0.05’dir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla, son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür. Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır. Paylaşımların sebebi ve niyeti gayet iyi bilinmekte olduğundan belirtilen bu hususlara bağlı olarak, bunu yapanlar hakkında hukuki ve cezai yönden her türlü takibata başlanılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur. "