Dolar, 10 ay sonra 6,05'i gördü

Hafta başından bu yana ağırlıklı olarak İdlib bölgesinden gelen haberlerin yön verdiği dolar/TL kuru, günün ikinci yarısında yükselişe geçti. Kur, saat 14:28 itibarıyla dolar/TL 6,0525 ile yaklaşık 10 ayın zirvesini gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 6,6030'den el değiştiriyordu.





Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0180 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5840 lira olmuştu.



Suriye'ye ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumdaki detaylar yakından takip edilecek.

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir



Dün yaşanan sert düşüşe karşı tepki alımlarıyla güne 119 bin 500'ün üzerinde 'merhaba' diyen BİST 100 Endeksi, açılışın hemen gelen satışlarla 117 bin 500'ün altına kadar geriledi. Sonrasında tekrar artıya dönen endeks, saat 14:50 itibarıyla 118 bin 800 puandaydı.

Akyol: Jeopolitik belirsizlikler sürdükçe TL üzerindeki baskının devam edecektir



ÜNLÜ & Co DAHA Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol, jeopolitik belirsizlikler devam ettikçe TL üzerindeki baskının sürmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.



Murat Akyol Foreks'e yaptığı açıklamada, son dönemde ABD’den gelen verilerin iyimser bir tablo ortaya koymasına paralel olarak ABD Doları'nın küresel olarak güçlü bir görünüm sergilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında ağırlıklı olarak zayıf bir performans sergilediğini vurguladı.



Ancak özellikle İdlib’de artan tansiyonun TL’nin kırılganlığını bir üst seviyeye taşıdığının net bir şekilde gözlendiğini belirten Akyol, "Bu noktada, çatışmaları durdurmak için Türkiye’de bulunan Rus heyet ile mutabakat sağlanamaması da negatif bir gelişme olarak öne çıkıyor. Jeopolitik tansiyonun yüksek olması ve Türkiye’nin Rusya başta olmak üzere bölgede varlık gösteren aktörler ile ilişkisinin nasıl şekilleneceği önemli bir soru işareti olarak kalmaya devam ettiği için belirsizlikler sürdükçe TL üzerindeki baskının sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan, gelecek haftaki toplantıda TCMB’nin faizler konusunda nasıl bir adım atacağına ilişkin soru işaretleri de TL’yi savunmasız bırakan bir diğer neden olarak öne çıkıyor. Bütün bunlar 6,00 seviyesinin üzerine iyice yerleşen kurda yukarı yönlü risk yaratıyor."