Dolar, 11,20'nin üzerinde seyrediyor

Geçen haftanın son işlem gününde tarihi seviyeler olan 11,35 sınırına kadar yükseldikten sonra haftayı 11,25'ten tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasaların açılışına doğru düşüş daha da derinleşirken dolar/TL, yüzde 1,7 düşüşle 11,05 seviyelerine kadar çekildi.

Geçen hafta 12,70'in hemen üzerinde kapanan euro/TL de yüzde 2'ye yaklşan düşüşle 12,46'lı seviyelere indi.

Ancak yurt içinde piyasaların açıklması ve işlemlerin artmasıyla birlikte kurlar yeniden yukarı yöneldi. Düşüşlerinin büyük bir bölümünü geri alan dolar/TL, 11,20 sınırını geçerken euro/TL, 12,65'e doğru hareketlendi. Kurlar günün ikinci yarısında sabah saatlerine göre daha sakin seyrediyor. Saat 15:20 itibariyle dolar/TL, 11,21; euro/TL ise 12,64 seviyelerinden el değiştiriyordu.

Dolar Endeksi 16 ayın zirvesinde

Güvenli liman olarak görülen dolar, Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi ve koronavirüs vakalarında görülen artışın neden olduğu endişelerin etkisiyle euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

Euro, yüzde 0,23 düşüşle 1,1274 dolara gerileyerek Cuma günü kaydettiği 1,1250 dolara yaklaştı. Cuma günkü seansta görülen seviye, geçen yılın Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeydi.

Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.



Dolar, Cuma günü ekonomik toparlanmadaki hızlanma ve yüksek enflasyon devam ederken, varlık alımlarının öngörülenden daha hızlı gerçekleştirilmesinin uygun olabileceğini belirten Fed yetkilileri Richard Clarida ve Christopher Waller'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından da

destek buldu.