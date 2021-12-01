Dolar 13 liranın üzerinde dalgalı

Türk lirasında değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi. Bir ara yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden dolar/TL 13,30'un altına gerilese de, tekrar yönünü yukarı çevirerek 13,50'nin üzerine çıktı. Euro/TL ise dün gece 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,40 seviyelerinden el değiştriyor.

Borsa İstanbul da güne alıcılı başladı. BİST 100'deki hisse senetleri ortalama yüzde 2 civarı primli.

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın Fed'in tahvil alımlarını daha önce açıklanandan daha

erken sonlandırmayı değerlendireceğini açıklamasının ardından gerilediği dip seviyelerden

yükseldi ancak bir ayın en düşük seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 1.785 dolardan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı konuşmasının kurla ilgili kısmında, "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim öncesine kadar faizin düşeceğini, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da enflasyonda da iyileşmenin gerçekleşeceğini savundu.

Günün ajandasında neler var?

Ayın ilk günü yurt içinde her zaman olduğu gibi İstanbul için perakende satış rakamları takip edilecek. İstanbul'da Ekim ayında perakende satışlar aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 20,76 artış göstermişti (12.00).

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak (14.00).

Yine her ayın ilk günü açıklanan imalat sektörü PMI verileri günün erken saatlerinden başlayarak, akşam saatlerine kadar sırasıyla ekranlara düşecek. Türkiye için İSO İmalat Sektörü PMI geçen ay 51,2 seviyesinde açıklanmıştı (10.00). Türkiye dışında 36 ülke ve bölge için PMI rakamlarının gelmesi bekleniyor.

Avrupa'da PMI verileri dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. İngiltere'nin 18, Almanya'nın 5 yıllık, Yunanistan'ın 26, Avrupa Komisyonu'nun 3 ve 6 haftalık bono ihaleleri takip edilecek.

ABD'de istihdam verilerinin öncüsü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam rakamları gelecek (16.15). Özel sektör istihdamı bir önceki ay 571 bin artış göstermişti. İnşaat harcamaları, ISM PMI (17.00) ve DoE petrol stokları (18.30) ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (22.00).