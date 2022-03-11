Dolar, 15 lira sınırına dayandı

Dolar/TL, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günlerde test ettiği seviyeleri de aşarak 15 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken piyasalarda bugün yoğun veri gündemi, savaşın seyri ile Türkiye ekonomisine etkileri takip ediliyor.

Yılbaşından bu yana 13.5 etrafında istikrarlı işlem gören dolar/TL işgalin ilk günlerinde 14.62'ye kadar yükseldikten sonra kamu desteğiyle 14'ün altına gerilemiş olsa da tekrar yükselişe geçti.

Kur dün en yüksek 14.9280'e kadar yükseldikten sonra haftanın son işlem gününde de 15 lira sınırına yakın seyrediyor. Saat 10:56 itibarıyla dolar/TL kurunda gün içi en yüksek seviye olarak 14,98 görüldü. Euro/TL ise 15,50 etrafında değerlenmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL üst üste 4 haftadır yükseliyor

Böylece dolar/TL, 14,21'den başladığı haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Kur 7 şubat haftasında 13,44'lere kadar çekildikten sonra üst üste dördüncü haftasını da yükselişle kapatmış olacak.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, güne başladığı 2.045 puan seviyelerinde seyrine devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu hafta yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 25.98 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 670/685 baz puandan tamamladı.

Petrol haftayı düşüşle kapatacak

Petrol fiyatları yatay seyretti ancak Rus petrolünün ihracatına getirilen yasakların artacağı endişeleri ve diğer başlıca petrol üreticilerinin arzı artırma girişimleri nedeniyle dalgalı seyretmesinin ardından Kasım'dan bu yana görülen en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta yüzde1.6 gerilemesinin ardından bugün hafif yükselişle 111 dolar seviyesinde. Petrol haftaya 118 dolar seviyesinden başlamıştı.

ABD hafif ham petrolü dün dün 2,5 gerilemesinin ardından bu sabah 106 dolarda yatay.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki yükselişi ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini gerekçe göstererek ABD'de 2022 için GSYH büyüme tahminini daha önce açıklanan yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,75 seviyesine düşürdü.

Altın fiyatlarında yükseliş üst üste ikinci haftasında

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasının ardından geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 1.990 dolara geriledi. Spot altın bu haftayı 1.967 dolardan açmıştı.