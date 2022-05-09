Dolar 15 liranın üzerinde

Küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesi doların değer kazanmasında rol oynuyor. Dolar endeksi, yeniden 104 seviyelerine ulaşırken, dolar/TL de yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14,5-15 bandını bugün ilk kez yukarı yönlü kırdı.

Kur gün içinde 15,13 seviyelerine kadar çıktı. Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyelere yükselmişti. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,99 seviyesini test etmişti.

Serbest piyasada gün sonunda dolar 15,1350 ve Euro 15,9300'ten işlem gördü.

Analistlere göre; teknik olarak 15,25-15,40 direnç, 14,76-14,35 destek olarak ön plana çıkıyor.

Piyasanın seyri açısından, çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri önemli.

TÜFE'nin oldukça az gerileyeceği ve bu oranda bir gerilemenin Fed'in hazirandaki politika toplantısında faizleri en az 50 baz puan artırmasının önüne geçemeyeceği öngörülüyor.

Bu hafta genelinde ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Çin ve Almanya'da enflasyon verileri de izlenecek.

Petrol ve altın düşüşte

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklama ya da aşamalı olarak azaltma kararı almasının ardından dalgalı seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde yükselmesine karşın gün sonuna doğru yüzde 4'e ulaşan kayıpla 108 doların altını gördü.

Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1.856 dolara kadr geriledi.