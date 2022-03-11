Dolar, 15 liraya dayandı

Haftaya 14,2 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, yüzde 5 civarı primle 15 lira seviyelerinde kapanışa hazırlanıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında bugün karışık görüntü sergilerken, kurda 14,66’nın aşılmasıyla yukarı yönlü baskı arttı. Dolar/TL bugün 14,98 seviyesini test etti ve bu seviyelerde yataya döndü.

Kur 7 Şubat haftasında 13,44'lere kadar çekildikten sonra üst üste dördüncü haftasını da yükselişle kapatmış olacak. 14,6 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 15 seviyesinin ilk planda direnç olarak izleneceği görüşünde.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu hafta yüzde 26,8'e kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra bugün 25,9 seviyelerinde.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükselirken, haftanın son işlem gününde 690 seviyelerinde.

Bu hafta en yüksek 2068 ve en düşük 1963 puanı gören BIST 100 Endeksi ise bugün artıda yatay seyir izliyor. Endeks 2050 puanda yer alıyor.

Petrolün ateşi düştü

Petrol fiyatları ‘ambargo’ haberleriyle hareketlense de, haftayı yüzde 6 civarında düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Petrol üreticilerinin arzı artırma girişimleri, petrolün ateşini düşüren gelişmelerden biri. Haftaya 118 dolar seviyesinden başlayan ve 133 dolara kadar tırmanan Brent petrol, aşağı yönlü seyrinde ise 106 dolarları gördü. Bu dalgalı seyrin ardından Kasım'dan bu yana görülen en büyük haftalık düşüş gerçekleşmiş olacak. Brent petrol, 110 dolar seviyelerinde yatay. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 2,5 gerilemesinin ardından bu sabah 106 dolarda yatay.

Altın fiyatlarında yükseliş ikinci haftasında

ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülmesi, altının çekiciliğini azalttı. Ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Bu hafta 1961 – 2070 aralığında işlem gören spot altın, haftalık bazda yüzde 1 yükseliş kaydetmiş durumda. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1988 seviyesinde.