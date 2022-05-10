Dolar, 15 TL'nin üzerinde yükselişini sürdürüyor

Kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15 seviyesini dün aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürüyor.

Dolar/TL, sabah saatleri itibariyle 2022 yılı içinde gördüğü en yüksek seviyeyi 15,22'ye kadar çıkardı. Piyasalar açılmadan hemen öncesinde 15,22'yi gören dolar/TL sonrasında 15,18-15,19'lar civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 16 lirayı aşarak 16,10'a tırmandı.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,9950 seviyesini test etmiş, TCMB'nin de döviz satışlarıyla 15 seviyesini aşamamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,70 artışla 2.483 puandan başladıktan sonra kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı.

Türkiye'nin CDS'leri 700 baz puanın üzerindeki rekora yeniden yaklaştı.

Küresel piyasalarda son durum

Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle ABD Doları 20 yılın zirvesine yakın seyir izlemeye devam ederken ABD Dolar Endeksi 103,8 seviyesinde.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki tecrit uygulamaları, doların güçlenmesi ve artan resesyon riskinin küresel talep görünümü ile ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle dün yüzde 5'in bulan kayıplarına devam ederek yüzde 1'in üzerinde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı gün içerisinde 103,2 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 105 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, güçlü doların altın üzerinde oluşturduğu baskıya karşılık ABD tahvil getirilerinin gerilemesinden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1,856.75 dolara yükseldi.

Avrupa borsaları yükselişte; Asya karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 420,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazancıyla 13.543 puan oldu.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Çin'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Şanghay ve Pekin'de tedbirlerin sıkılaştırılması ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden daha az gelişme kaydetmesi, ülke büyümesine ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.030 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalarak 2.597 puandan kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 26.167 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kazanarak 130,5 seviyelerinde dengelendi. Dün dolar karşısında Nisan 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Japon yeninin yıl başından bu yana toplam değer kaybı ise yüzde 14'e yaklaştı.