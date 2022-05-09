Dolar, 15 TL'yi aştı; euro/TL yüzde 1 civarı yukarıda

Küresel ve yurt içi piyasalarda, veri bakımından sakin hafta başlangıcı söz konusu... Bu hafta genelinde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacak.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başlamasının ardından gün ortasında 15 seviyesinin üzerine çıktı. Kur, 15,0932'ye kadar yükseldikten sonra saat 16:20 itibariyle 15,07-15,08'ler düzeyinde dengelendi. Dolar/TL son olarak geçen Aralık ayının ortasında 15 seviyesinin üzerindeydi.

Euro/TL de yüzde 1 civarı artışla 15,92'den el değiştiriyor.

Dolar/TL yükselişte; BİST 100 dalgalı

Geçen hafta Fed'in faiz kararı ve Powell'ın mesajlarıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi de güne yüzde 0,17 artışla 2.462 puandan başlamasının ardından süren alımlarla 2.480 puana kadar yükseldi. Ancak gün ortasına doğru gelen satışlarla BİST 100 düşüşe geçti ve 2.450 puanın altına geldi. Öğleden sonra kayıplarını sıfırlayan BİST 100, yeniden 2.465 puan seviyesine çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 3,14 seviyesine bulunuyor. ABD Doları Endeksi, yüzde 0,3 civarı artışla yeniden 104 seviyesine dayandı.

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,1 geriledi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin dün Rus petrolünün ithalatını yasaklama ya da aşamalı olarak azaltma kararı almasının ardından dalgalı seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde yükselmesine karşın yüzde 1'in üzerinde kayıpla 101 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 1.878dolara geriledi.

Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar artıyor

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

Bitcoin 10 ayın dibinde

Bitcoin fiyatı bu sabah Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü hareket ile özellikle de teknoloji sektörü hisselerindeki değer kayıpları ile paralel bir hareket izleyen Bitcoin fiyatı 32 bin 800 dolara kadar geriledi. Bitcoin son olarak geçen geçen yılın temmuz ayında 33 bin 300 dolar seviyesinin altını görmüştü.