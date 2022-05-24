Dolar 16 lirayı aştı

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırının üzerine çıktı. Dolar/TL, 16,15'e kadar tırmanırken euro/TL ise 17,34 seviyeleri görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,47 artışla 2.392 puandan başladıktan sonra bir miktar satışla karşılaştı. Öte yandan piyasalarda gösterge niteliğindeki iki yıl vadeli devlet tahvilinin faizi yüzde 27,36 ile son 4 yılın zirve seviyesine geldi.



Dolar/TL'de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde yaşanan düşüş kalıcı olmadı. Döviz kurları, Kabine toplantısında enflasyona endeksli tahvilin açıklanabileceği beklentileriyle dün 15,70'in altına kadar çekilmişti. Ancak Kabine toplantısında beklenen açıklama gelmeyince kur yeniden 15,90'ın üzerine tırmanmıştı.

TL'de, dolar karşısında ay başından beri değer kaybı yüzde 8'i aşmış durumda.

CDS'ler 700 puanın üzerinde

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler geçen hafta 724 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 700/707 seviyesinden tamamladı. Bankacılar CDS yükselişinin Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini çift haneye yaklaştırdığına dikakt çekiyorlar.

Bugün Mayıs ayı borçlanma programının son ihaleleri iç piyasada takip edilirken hafta boyunca TCMB faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos zirvesi izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.