Dolar 17 liranın altına indi

Haftanın son günü yurt içinde iş gücü verileri takip edilirken, gece açıklanan Türkiye ekonomisine dair atılan yeni adımlar ve alınan kararların yankıları izlenecek. Yurt dışında gözler ABD enflasyonunda olacak.

Hareketli gecenin ardından piyasalar ne tepki verdi?

Türkiye ekonomisi dün akşam piyasaların kapanışından gece yarısına kadar Hazine, BDDK ve SPK'dan peşpeşe gelen açıklamalarla oldukça dalgalı saatler geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının , başta enflasyon ve döviz olmak üzere bazı ekonomi başlıklarında yürütülen Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki yeni adımlar silsilesinin geleceğini duyurmasıyla dolar/TL, 17,25 seviyeyesinden 16,75'e kadar çekildi. Ancak açıklanan adımlar piyasaları tatmin etmeyince gece yarısı kur yeniden 17,25'lere geri geldi. Bu sabah saatleri itibariyle de dolar/TL'de hareketlilik sürüyor. Gece boyu 17,22-17,23 seviyesinde dengelenen dolar, bu sabah yeniden 17 liranın altına indi.

Dün gecenin kapanışına göre yüzde 1 civarı değer kaybeden dolar/TL, 16,95'ler düzeyinde değerleniyor. Benzer grafikleri çizden euro/TL ise dün akşam ve gece yarısı 17,90-18,35 arasında dalgalandıktan sonra bu sabah 18,10 civarında işlem görüyor.

İşte dün gecenin özeti:

Hazine - TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Ayrıntılar daha sonra duyurulacak.

BDDK - Kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin %20'si olacak. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın %40'ı olarak belirlenecek.

BDDK - Yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı sunmak için çalışma yapıyor. Daha önce yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek.

SPK - Yabancı yatırımcıları halka arzlara çekmek için komisyonları düşürdü.

SPK - Borsa nezdinde Emtia Pazarı kuruldu. Altın sertifikası ihraç edilecek.

TCMB - Ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

TCMB - Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

.::DÜNYADAN HABERLER::.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 5 geçici üyesini belirlemek için BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, Konsey’in yeni üyeleri oldu.

ABD Temsilciler Meclisi, tehlikeli olabilecek kişilere silah satışını engelleyecek “Kırmızı Bayrak” adlı yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

ABD, Tayvan’a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdi.

Çin'de tüketici enflasyonu baskısı geçen ay yaşanan kapanmaların etkisiyle hafifledi. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Bir önceki ay da enflasyon aynı seviyedeydi. Ekonomistler, enflasyonun yüzde 2.2 seviyesine çıkacağını düşünüyorlardı. Çin'de üretici fiyatlarında artış geçen ay beklentilere yakın bir şekilde yavaşladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), iş gücü istatistiklerini yayımlayacak. Mart ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşmişti (10.00).

TÜİK'in aynı saatte yayımlayacağı diğer raporlar dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksleri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı ile Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak (11.00, 14.30).

Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizde 100 baz puan daha indirime gidileceği yönünde oluştu (13.30). Faiz kararının ardından CBR Başkanı Elvira Nabiullina, basın toplantısı düzenleyecek (15.00).

Çin'den sonra günün diğer beklenen enflasyon rakamı ABD'nin olacak. ABD'de Nisan ayında yüzde 0,3 artışla yıllık yüzde 8,3 seviyesine kadar çıkan tüketici fiyatları için Mayıs ayı rakamları izlenecek (15.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Goethe Üniversitesi Hukuk ve Finans Enstitüsü'nün (ILF) 20. yıl dönümü kutlamaları için düzenlenen etkinliğinde video yoluyla mesaj yayımlayacak (16.45).

ABD'de günün beklenen bir diğer verisi Michigan öncü tüketici güven endeksi olacak (17.00).

Günün son verisi ise her hafda cuma günü açıklanan Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (20.00).