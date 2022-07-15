Dolar 17.30'a geriledi

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL'de dalgalı seyir izlendi. Sabah 17.55 seviyesini test eden kur, öğleden sonra 17.25 seviyelerine kadar indi. Dolar/TL saat 19:50 itibariyle 17.31 seviyesinde yer aldı.

Euro/dolar paritesi dün 20 yılın en düşüğü olan 0,9952'ye gerilemesinin ardından bugün 1 seviyesinin üzerinde. Euro/TL ise 17.60'ı görmesinin ardından 17.40 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesi ile dün 109,4'e kadar yükselen dolar endeksi, yeni günde 108,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirterek, yatırımcıların bir süre temkinli hareket edebileceğini dile getirdi.

Fed'in agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edeceği belirtiliyor.

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.