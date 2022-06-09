Dolar 17'nin altına indi
Hazine ve Maliye Bakanlığının Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atılacağına yönelik açıklamasından sonra döviz kurlarında düşüş yaşandı. Dolar 16,76, Euro 17,85 seviyelerini test etti.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi politikaları çerçevesinde bu akşamdan itibaren bir dizi adımlar atılacağını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasından önce 17,37 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL kuru açıklamanın ardından 16,76 seviyesine kadar geriledi.
Euro/TL ise 18,41 TL seviyesinden 17,85 seviyesine kadar düştü.
Öte yandan altın fiyatları da 1000 TL'nin altına geriledi.
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