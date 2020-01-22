Dolar 2 haftanın en yükseğinde

22 Ocak 2020

TCMB'nin faiz indirimi sonrası 5.84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, Cuma günü başlayan ve bugüne kadar devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Kur bu sabah da güne 5.94'ün üzerine çıkarak 8 Ocak'tan beri yeni en yüksek seviyeyi test ederek başladı.

TL'deki satış baskısına rağmen CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm var.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 250 baz puanın altını test ettikten sonra bugün 250'nin hemen üzerinde bulunuyor. Yine de bu seviyeler 20 ayın en iyi risk iştahıne işaret ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 artarak 124.215,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer taraftan, gelişmekte olan para birimleri genelinde yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde Çin'de ve diğer ülkelere yayılabileceği endişelerinin de rol oynadığı bir satış baskısı yaşanıyor.

Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir diğer unsur konumunda, ancak son günlerde TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip.

TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen unsurlar arasında.

Öte yandan TL'yi baskılayan unsurlarda Rekabet Kurumu'nun 20'den fazla banka için ön araştırma başlatması da eklendi. Bu endişe Bakan Albayrak'ın "endişe edecek birşey yok" söylemiyle azalsa da devam ediyor.

Bu hafta Avrupa ve Kanada merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kâr açıklamaları izleniyor. Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek.