Dolar 3 ayın en düşüğünde

30 Ekim 2018

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 civarında güne başladı. Yeniden yönünü aşağı çeviren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü. Euro ise 6.25 seviyesine kadar indi.

Küresel gelişmeleri izleyen piyasalar yarın içeride açıklanacak olan Enflasyon Raporu'nu bekliyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 16:00'da Almanya TÜFE, saat 17:00'de ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar yükselen dolar/TL Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.50'ye kadar gerileyerek üç aya yakın bir sürenin en düşüğüne gelmişti.

Kurda bu sabah ise ilk işlemler 5.55 civarında gerçekleşti. Öğle saatlerine doğru yeniden düşüşe geçen dolar kuru 5.4978 seviyesine kadar geriledikten sonra saat 13:46'da 5.5230 seviyesinde yer aldı. 6.2550 seviyesini gören euro ise aynı dakikalarda 6.2780 civarında bulunuyordu.

Borsa, 90.000 puanın altına indi

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak yarın açıklanacak olan enflasyon raporu ardından piyasada asıl olarak gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini söyleyerek, "Enflasyona yönelik olarak iyimser bir beklenti hakim, hükümetin enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında yapılan indirimler ve geçen yıldan baz etkisi ile enflasyonda düşüş görülebilir. Bu da TL tarafına olumlu yansıyor" dedi.

Diğer taraftan Rahip Brunson'ın serbest bırakılması ardından ABD'nin İran yaptırımları dahil bazı şeyleri değerlendirebilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatan Kavak, "4 Kasım'da başlaması beklenen ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler de TL'yi pozitif etkiliyor. Dolar/TL 5.50'nin altına inerse 5.45-5.35 seviyelerine çekilme devam edebilir. Ancak buradan tepki alımları da görebiliriz. Kasım'da

Hazine'nin ihaleleri, iç borç ödemeleri TL üzerinde tekrar baskı oluşabilir" dedi.

Bankacılar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasaların yılın son enflasyon raporuna ve Ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor. Enflasyonda ise siyasilerin "en kötünün geride kaldığı" söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni daha sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Reuters