Dolar, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi: 7,48'i gördü

Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artırımı kararıyla oldukça hareketli geçiren döviz piyasalarında dolar/TL ve Euro/TL kurlarında kayda değer düşüşler yaşanmıştı. O düşüşler yılın son haftasında da devam ediyor. Son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 7,50'nin altına kadar geriledi. 7,48'i gören dolar/TL bu seviyelerin son olan 16 Eylül'de görmüştü. Gün ortası itibarıyla dolar/TL yüzde 1,22 kayıpla 7,4920'den değerleniyordu.

Euro/TL de benzer grafikleri çizerek düşüşünü sürdürüyor. Gün içerisinde 9,16'yı gören Euro/TL kuru, gün ortasında 9,1745'ten işlem görüyor.

TCMB'nin rezervleri kasımda yüzde 2,2 azaldı

Yurt içinde sabah saatlerinde kasım ayı TCMB uluslararası rezervler verilerini paylaştı. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Asgari ücret belirlendi gözler Kabine Toplantısında

Yılın son haftasının ilk gününde, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıısnın ardından Kabine Toplantısı takip edilecek gündem maddeleri olarak yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Kabine toplantısında, Covid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınması öngörülüyor. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından bir basın toplantısıyla, gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.