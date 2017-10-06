Dolar 3 ayın zirvesinde

06 Ekim 2017

Güçlü ABD verilerinden ve ABD'deki siyasi gelişmelerden destek bulan doların yaklaşık iki ayın zirvesine çıkmasıyla dolar/TL'de güne yükselişle başladı 3.6044'e kadar çıkarak 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Euro ise 4.21'e yakın seyrediyor.

Bankacılar bugün için piyasada yön belirleyici gelişmenin ABD istihdam raporu olacağını belirtiyorlar.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında düne kadar sakin bir seyir izliyordu. Bu sakin seyri değiştiren ise dün gece dolardaki değer kazancı oldu.

Küresel piyasalarda dolar, ABD vergi reformlarına ilişkin ilerleme beklentisiyle temel para birimleri karşısında yedi haftanın yeni zirvesinde seyrederken; işlemciler, kısa vadede katalizör olarak ise ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

Dolar, ABD fabrika siparişlerinin Ağustos ayında daha önce açıklanandan yüksek gelerek, işletme harcamalarındaki artışın Harvey ve Irma kasırgalarının yarattığı ekonomik kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini göstermesinden ilave destek buldu.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 94.112 ile Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra bu sabah itibarıyla hala 94 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

DNG Danışmanlıktan Fatih Keresteci, "ABD'de vergi reformunun geçme ihtimalinin artması bir yandan borsaları olumlu etkilerken diğer yandan doların değerlenmesine neden oluyor. Bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporunda saatlik ücretlerdeki aylık değişime odaklanacağız. Dolar/TL kurunda 200 günlük ortalama yukarı yönde önemli bir direnç rolü oynuyor. 3.59-3.5950 seviyesinin yukarı yönde aşılması durumunda 3.64'e doğru bir hareket olabilir" dedi.

TL son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine göre bir miktar daha kötü performans göstermeye devam ederken bankacılar genel olarak bu durumu Türkiye'nin jeopolitik risklere olan yakınlığına bağlıyorlar.