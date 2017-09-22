Dolar 3.50'nin altında

22 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası kararlarının ardından dün 3.52'ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 3.50 seviyesinin altında işlem görürken, piyasalar Kuzey ırak konusundaki gelişmeler ile dış piyasalardaki verileri izleyecek.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 10:30'da Almanya imalat ve hizmet PMI, saat 11:00'de Euro bölgesi imalat ve hizmet PMI, saat 16:45'te ABD imalat PMI verileri açıklanacak.

Yurtiçinde ise Kuzey Irak konusu yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği mülakatta IKBY'ye dönük yaptırımların ne olacağını MGK ve Bakanlar Kurulu'nda görüşeceklerini, açıklamayı Bakanlar Kurulu sonrası hükümetin yapacağını söyleyerek, "Cumartesi günü hükümet yurtdışına asker gönderme kararını olağanüstü toplantıda Meclis'e getirecek; bu kararın çıkmasıyla süreç farklı istikamette gelişecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Cumartesi günü Irak'la ilgili gelişmeleri ele almak amacıyla olağanüstü toplanacağını açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kuzey Irak'ta 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapılacağını açıklamış, bazı bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye de referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Kuzey Kore bu kez Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesinde bulunabileceğini öne sürdü. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının verdiği bilgiye göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda "daha önce görülmemiş boyutta" bir nükleer denemede bulunabileceğine inandığını söyledi.