Dolar 3.67 seviyesinde

19 Ekim 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6745 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6750'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.3406'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1802 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 58.09, altının ons fiyatı da 1277.94 dolardan işlem görüyor.

Kurda yükseliş isteği korunuyor

Küresel piyasalarda, Fed başkan adayına yönelik spekülasyonlar dolar üzerinde pozitif etki yaratmaya devam ediyor. Buna paralel olarak dolar endeksinin yükselmesi, TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf bir performans göstermesi neden oluyor. Dün bu zayıflık sonrasında dolar/ TL 3.6870’e kadar yükseldi.

Kurun dün 3.6870 seviyesine doğru yükselmesine karşın bu seviyeyi aşamadığına dikkat çeken analistler, teknik olarak 3.65 desteğinin üzerindeki seyrinde güçlenmeye devam ettiğini belirtiyor. Kurun 3.65 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe 3.70 direncine doğru ivme kazanmak isteyebileceği vurgulanıyor

Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle:

11:30 - İngiltere - Eylül ayı perakende satışlar

15:30 - ABD - haftalık işsizlik maaş başvuruları