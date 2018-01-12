Dolar 3.78 seviyesinde
Dolar kuru haftanın son işlem gününe 3.78 seviyesinden başladı. Bugün kurun seyri açısından en önemli veri saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyonu.
Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle 3.78 seviyesinden başladı.
Hafta başında, petrol fiyatlarındaki artış ve doların küresel piyasalarda hafif toparlanmasıyla 3.73'lü seviyelerden 3.76'ya çıkan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesiyle çarşamba günü 3.8071'e tırmanmıştı.
Kur, ABD tahvil faizindeki sert yükselişe neden olan "Çin'in tahvil alımlarını azaltacağı" yönündeki haberin yalanlanması ve ABD ÜFE ile işsizlik maaşı başvurularının beklentileri karşılayamaması sonrası dün 3.77 seviyesine geriledi.
Dolar/TL saat 10:16'da 3.7780'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5555 ve sterlin/TL 5.1190 seviyesinde yer aldı.
ABD enflasyonu açıklanacak
Piyasalar açısından günün en kritik verisi ABD enflasyonu (16:30). Aylık bazda TÜFE beklentisi yüzde 0,1 artış yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olmuştu.
Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Aksi durumda ise gelişen ülke piyasalarında toparlanma bekleniyor.