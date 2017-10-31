Dolar 3.80'e doğru hareketlendi

31 Ekim 2017

DÜNYA ONLİNE

Güne düşüşle başlayan ve ilk işlemlerde 3.77 seviyelerinde bulunan dolar/TL, öğle saatlerine doğru yukarı doğru hareketlendi.

3.80 seviyesine yönelen ve bir ara 3.7970'i gören kur, saat 14:35 itibariyle 3.79 seviyesinden işlem gördü.

Euro ise aynı dakikalarda 4.4160 TL'de yer aldı.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayarak 3.7660 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, dünü 3.78'den tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de ekim ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi FOMC toplantısının da gündemin öne çıkan başlıklarından birisi olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.75 ve 3.70 seviyelerinin destek, 3.85 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Borsada alım devam ediyor

Dolarda yaşanan bu harekete karşın borsada alım iştahı devam ediyor.

Günün ilk yarısını yüzde 0,85 değer kazancıyla 109.384,82 puandan tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, aynı dakikalarda yaklaşık yüzde 0,8 artışla 109.300 seviyesinde bulunuyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 110.000 ve tarihi zirve konumundaki 110.531 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.