Dolar 3.80'in üzerine fırladı

25 Ekim 2017

Selçuk ALTUN

DÜNYA ONLİNE - Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Alman kamu bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı yönünde bir haber yayımladı.

Resmi bir ağızdan değil de "kaynaklar"ına dayandırarak geçtiği haberin etkisiyle dolar bir anda 3.80 seviyesinin üzerine çıktı.

Akşam borsanın kapanış saatlerinde 3.73 civarında olan kur, 3.8080'i gördü. Öte yandan sterlin 5 lirayı geçerken, euro 4.4970'e kadar çıktı.

İlk tepkinin ardından bir miktar gevşeyen dolar/TL, saat 21:00 itibariyle 3.7760 seviyesinde bulunuyor.

DÜNYA Online'ye kurdaki ani hareketi değerlendiren İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, "Haberin etkisiyle böyle oldu.Bekleyeceğiz, belki de asılsız bir haber. Almanya tarafından henüz resmi bir şey yok. Son günlerde bu tür asılsız haberler nedeniyle kurda keskin hareketler oluyor. Doğru olup olmadığını bekleyeceğiz." dedi.