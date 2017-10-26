Dolar 3.80'in üzerini gördü

26 Ekim 2017

Dolar küresel çapta değer kazanmaya devam ederken, TL dün akşam dalgalanma yaşadı.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Alman kamu bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı yönünde bir haber yayımladı.

Resmi bir ağızdan değil de "kaynaklar"ına dayandırarak geçtiği haberin etkisiyle dolar bir anda 3.80 seviyesinin üzerine çıktı.

Akşam borsanın kapanış saatlerinde 3.73 civarında olan kur, 3.8080'i gördü. Öte yandan sterlin 5 lirayı geçerken, euro 4.4970'e kadar çıktı.

İlk tepkinin ardından bir miktar gevşeyen dolar/TL, günün ilk saatlerinde ise 3.7530 seviyelerinde işlem görüyor. Kur, saat 07:00'de 3.7530 seviyesinde yer aldı.

Dunya.com'a kurdaki ani hareketi değerlendiren İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, "Haberin etkisiyle böyle oldu. Bekleyeceğiz, belki de asılsız bir haber. Almanya tarafından henüz resmi bir şey yok. Son günlerde bu tür asılsız haberler nedeniyle kurda keskin hareketler oluyor. Doğru olup olmadığını takip edeceğiz." dedi.