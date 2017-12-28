Dolar 3.82 seviyesinde

28 Aralık 2017

Türk Lirası, dün gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı ve dolar karşısındaki kazanımlarını sildi.

TCMB'nin 14 Aralık'ta GLP'de 50 baz puan faiz artışına gitmesinden bu yana düşüş eğiliminde olan ve salı günü 3.7965 ile 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar kuru bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü hareketlendi.

Dün 3.8067-3.8278 aralığında hareket eden dolar/TL yeni güne 3.81 seviyesinin üzerinde başladı.

Dolar/TL saat 09:38'de 3.8218'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5642 ve sterlin/TL 5.1340 seviyesinde yer aldı.

Yılın son iki işlem gününe girilmişken pozisyonların büyük oranda kapatıldığı ve yeni pozisyon açma istekliliği bulunmadığına işaret eden uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.

Piyasalarda bugün; ekonomik güven endeksi (10:00), ABD işsizlik maaşı başvuruları (16:30) ve ABD Chicago PMI (17:45) verileri takip edilecek.