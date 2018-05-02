Dolar 4,14'ün üzerini gördü
Güne sınırlı da olsa düşüşle başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde 4,14'ün üzerini gördü. Borsa 103.000'in altını test etti.
DÜNYA ONLİNE
Dolar endeksindeki güçlenmenin yanı sıra S&P kararı sonrası TL’deki değer kayıpları artarak devam ediyor.
Güne 4,10 seviyesinin üzerinde başlayan, fakat sonrasında 4,0918 seviyesine kadar geri çekilen dolar/TL, öğle saatlerine doğru tekrar yönünü yukarı çevirdi ve 4,14 seviyesinin üzerine çıktı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla piyasalar kapalı iken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. S&P'nin kararı sonrası dolar/TL, 4,1236'ya yükselirken, günü yüzde 0,98 artışla 4,4014'ten tamamlamıştı.
Bu sabah ise ilk işlemlerde 4,10 civarında olan, gün içerisinde 4,1227'yi gören dolar/TL, saat 13.40'da önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 4,1360'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,90 artışla 4,9660 seviyesindeydi.
Diğer taraftan dolar endeksi ise, bir miktar düşüş yaşamasına karşın 92 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,0350 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildiren analistler, 4,1250 ve 4,1550 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini vurguluyor.
Borsa geniş bir aralıkta hareket ediyor
Pazartesi günkü sert satışlar sonrası S&P’nin not indirimine rağmen güne tepki alımlarıyla başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının sınırlı kalması sonrası satış baskısı gördü.
BIST 100 endeksi, 102.934-105.332 arasında geniş bantta hareket ettiği günün ilk yarısını yüzde 0,37 düşüşle 103.896’dan kapattı.
Piyasaların gözü akşam yapılacak Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri değiştirmesi beklenmezken, Haziran için faiz artırımına işaret etmesi bekleniyor.