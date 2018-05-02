Dolar 4,18'e yaklaştı
Güne sınırlı da olsa düşüşle başlayan dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında gerçekleştirdiği atakla 4,1792 seviyesine kadar yükseldi. Borsa 103.000'in altını test etti.
DÜNYA ONLİNE
Dolar endeksindeki güçlenmenin yanı sıra S&P kararı sonrası TL’deki değer kayıpları artarak devam ediyor.
Güne 4,10 seviyesinin üzerinde başlayan, fakat sonrasında 4,0918 seviyesine kadar geri çekilen dolar/TL, sonrasında tekrar yönünü yukarı çevirdi ve 4,18 seviyesine yaklaştı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla piyasalar kapalı iken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. S&P'nin kararı sonrası dolar/TL, 4,1236'ya yükselirken, günü yüzde 0,98 artışla 4,4014'ten tamamlamıştı.
Bu sabah ise ilk işlemlerde 4,10 civarında olan, gün içerisinde 4,1792'yi gören dolar/TL, saat 17.38'de önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 4,1670'den işlem gördü. Bir ara 5,0054'e çıkan euro ise aynı dakikalarda yüzde 1,30 artışla 4,9870 seviyesindeydi.
Diğer taraftan dolar endeksi ise, 92,45 seviyesine çıktı.
Faizler hızlı yükseldi
ABD 10 yıllıkları yüzde 3 seviyesinin biraz altında seyrederken, Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil faizi aynı dakikalarda 29 baz puan artışla yüzde 14,58'den, 10 yıllık tahvil faizi ise 30 baz puan artışla yüzde 12,90 seviyesinden işlem görüyordu.
Borsa geniş bir aralıkta hareket ediyor
Pazartesi günkü sert satışlar sonrası S&P’nin not indirimine rağmen güne tepki alımlarıyla başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının sınırlı kalması sonrası satış baskısı gördü.
BIST 100 endeksi, 102.934-105.332 arasında geniş bantta hareket ettiği günün ilk yarısını yüzde 0,37 düşüşle 103.896’dan kapattı.
Günün ikinci yarısında kayıplarını artıran BİST 100 endeksi aynı dakikalarda yüzde 1'i aşan düşüşle 102.900 seviyelerine kadar geri çekildi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla endeks 104.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Piyasaların gözü akşam yapılacak Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri değiştirmesi beklenmezken, Haziran için faiz artırımına işaret etmesi bekleniyor.