Dolar 4,24'ün altını gördü

10 Mayıs 2018

Selçuk ALTUN - DÜNYA ONLİNE

Dün 4,38 seviyesine yaklaşarak tarihi zirve yapan dolar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Külliye'de toplanacağı haberiyle zirveden uzaklaşmıştı.

Bugün de 4,30 civarında güne başlayan dolar/TL, günün ilk yarısında 4,26 seviyesine kadar geri çekildi. Kur, öğleden sonra TCMB Başkanı'nın yanı sıra SPK, BDDK ve Hazine bürokratlarının bugün Ankara'da bir araya geleceği haberinin etkisiyle 4,24'ün altını gördü.

4,2358 seviyesine kadar inen dolar/TL, saat 14:35'te 4,24 seviyesinde yer aldı.

DÜNYA'ya açıklamada bulunan konuya yakın kaynaklar, görüşmenin rutin toplantılardan biri olduğunun altını çizdi.

Öte yandan dolar küresel piyasalarda da düşüş yaşıyor. Son günlerde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yaşadığı ralli sonrasında bugün bir nebze gevşeme eğiliminde olan dolar endeksi 92,70 seviyelerine geriledi.

Euro/dolar paritesi 1,19 sınırına doğru yükseldi.

Borsa dalgalı seyrediyor

Borsa İstanbul ise yüzde 0,45 artışla 456 puan yükselerek 101.237 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla satış baskısına girerek 99.300 sınırına kadar çekildikten sonra ilk yarıyı yüzde 0,79 değer kaybıyla 99.988 puandan tamamlayan endeks, günün ikinci yarısında yeniden pozitif tarafa geçti. BİST 100, aynı dakikalarda yaklaşık yüzde 0,7 artışla 101.450 seviyelerinde yer aldı.

Gösterge tahvil faizleri

2 yıllık gösterge tahvil faizi 9 baz puan artışla yüzde 15,75'ten, 10 yıllık tahvil faizi ise dünkü kapanışa göre 11 baz puan düşerek yüzde 13,62 seviyesinden işlem görüyor.