Dolar 4.43'ü, euro 5.28'i aştı

15 Mayıs 2018

Güne yükselişini sürdürerek başlayan dolar ve euro, günün ikinci yarısına başlarken yeni zirve seviyelere ulaştı.

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın Merkez Bankası ve para politikasına yönelik açıklamalarıyla birlikte bu sabah dolar/TL, 4.35'li seviyelerden 4.3983'e kadar yükseldi ve tarihi zirvesini yeniledi. Euro da 5.2480 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ardından yatay seyre dönen kurlarda, günün ikinci yarısında yeniden atak yaşandı. Moody's'in Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri sonrası yeniden tırmanışa geçen dolar/TL, 4.4321 zirvesine kadar çıktı. Euro/TL ise 5.2825 ile rekor tazeledi.

Saat 14:01 itibariyle 4.4254 ve euro/TL 5.2730 seviyesinde yer aldı.

Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması