Dolar 4.54'e kadar geriledi

22 Mayıs 2018

Güne yükselişle başlayan ve sabah 4.59 seviyesine çıkan dolar/TL, bu seviyelerden yönünü aşağı çevirdi. Kur, 4.54 seviyelerine kadar geriledi.

Bankacılar iç siyasi gelişmelerin ve küresel piyasaların yakından takip edildiğini TL'ye özgü artan baskı sonrası Merkez Bankası'nın olası adımlarının ve/veya açıklamalarının da yakından izlendiğini belirtiliyorlar.

Dolar/TL dün 4.5995 ile tarihi zirvesi test ettikten sonra bu sabah güne 4.57 - 4.58 seviyesinde başladı. Sonrasında geri çekilen dolar/TL, 4.5422 seviyesine kadar geriledi. Kur, saat 11:05'te 4,5490 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise dün 5.41 ile tarihi zirvesini gördükten sonra yine bu sabah 5.39 üzerinde güne başladı. Aynı dakikalarda euro 5,3805 seviyesindeydi.

Merkez Bankası bekleniyor

Piyasalar sert satış baskısı nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımlarını yakından izliyor. Bankacılar ekonomi yönetiminin ve TCMB'nin güven tesisi adına bazı somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

TCMB'den 7 Haziran'dan önce faiz adımı beklentisi TL'nin değer kaybettiği her geçen gün kuvvetleniyor.

Öte yandan bankanın olası bir faiz adımı öncesi ihracatçılara Eximbank aracılığı ile sağlanan reeskont kredisi geri ödemelerinin TL cinsi yapılması hakkını getirebileceği belirtiyor. TCMB'nin geçmişte de attığı bu adım piyasalarda aynı miktarda döviz talebini azaltıyor.

Piyasalarda devam eden endişeler ardından döviz likiditesine yönelik bir dizi adım atan TCMB geçen hafta da "gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı. Döviz likiditesi adımları TL'deki satış baskısını tersine çevirmedi ancak piyasalarda TCMB'nin rahatsızlığını göstermesi açısından "sözlü müdahale" olarak algılanan açıklama ise kuru tarihi zirvesinden bir süre uzaklaştırdı. Ancak bu da TL'ye kalıcı bir iyimserlik getirmedi.

Dolar endeksi 5 ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda dolar ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldikten sonra, bu yükselişine ara vererek beş ayın zirve seviyesinin altında işlem görüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.546 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar dün bu zirve seviyeye yükselerek, Nisan ortasında gördüğü ve Mart sonundan bu yana en düşük seviye olan 89.229'e kıyasla yaklaşık bir ayda yüzde 5.4 kazanım kaydetti. Dolar Fed'in para politikasının sıkılaştırma yaklaşımını destekleyen güçlü ekonomik verilerden ve doların getiri talebini canlandıran artan tahvil getirilerinden destek buluyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi Cuma günü gördüğü yaklaşık yedi yılın zirvesi olan yüzde 3.128 seviyesinden gerileyerek yüzde 3.0523'de bulunuyor.

TL negatif ayrıştı

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak milletvekili aday listelerinin dün YSK'ya teslim edildi. Piyasalarda partilerin vekil adayları da olası yeni yönetimde yer alıp almayacakları konusunda takip ediliyor. AKP'de ekonomi yönetiminden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yer almadı.

10 yıllık getiri 3 haftada 250 baz puan yükseldi

ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz dün yüzde 15.22 seviyesini test etti.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Dün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.95 oldu.