Dolar, 4.56 seviyesine geriledi

06 Haziran 2018

Son iki gündür 4.58-4.62 seviyesi arasında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, bugün dolar endeksinin 94 puan altına çekilmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler ile 5.56 seviyesine geriledi.

Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası TCMB'nin faiz artırımı olasılığının arttığını belirten analistler, TL'deki değer kazanımında bunun da etkili olduğunu ifade ediyorlar.

Saat 17.40'ta dolar/TL bir önceki kapanışa göre 0,6 düşüşle 4,5702 seviyesinde yer alırken, aynı dakikada euro/TL de 5,3875 civarından işlem gördü.

Euro 1.18'e yaklaştı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başekonomisti Peter Praet, bugün yaptığı açıklamada,bankanın önümüzdeki hafta tahvil alımlarını ne zaman sonlandıracağını tartışacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası euro, dolar karşısında yüzde 0.5'nin üzerinde değer kazandı ve 1.18 sınırına geldi. Euronun değer kazanması ile dolar endeksi de 94 seviyesinin altına gevşedi.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 3'e yakın değer kaybetti