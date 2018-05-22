Dolar 4.58 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL bugün 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinden el değiştiriyor.
TL, hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerin etkisinde baskı altında kalmayı sürdürüyor. ABD faizleri, dolar ve petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, içerde ise makroekonomik veriler ve seçim belirsizliğine MB’nin sessizliği de eklenince dolar/TL tarihi zirvesini 4.5993’e taşıdı. Euro/TL ise 5.4142 lira ile rekor kırdı.
Dolar/TL bugün 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinden el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesine baktığımızda 1.18'in altındaki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz.
TL’nin diğer gelişen ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi olmayı sürdürdüğünü dile getiren analistler, TCMB’nin henüz bir aksiyon almamış olmasının bunda etkili olduğunu belirtiyor. TCMB harekete geçmedikçe baskının süreceği kaydediliyor.
Brent petrolün varil fiyatı bugün de 79 dolar seviyelerindeki yerini korudu. Ons altın ise 1290.55 dolardan işlem görüyor.