Dolar 4.58 seviyesinden işlem görüyor

22 Mayıs 2018

TL, hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerin etkisinde baskı altında kalmayı sürdürüyor. ABD faizleri, dolar ve petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, içerde ise makroekonomik veriler ve seçim belirsizliğine MB’nin sessizliği de eklenince dolar/TL tarihi zirvesini 4.5993’e taşıdı. Euro/TL ise 5.4142 lira ile rekor kırdı.

Dolar/TL bugün 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinden el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesine baktığımızda 1.18'in altındaki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz.