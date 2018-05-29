Dolar, 4.60'ın üzerine çıktı

29 Mayıs 2018

TCMB'nin sadeleşme hamlesi sonrası ikinci işlem gününde iyimser görünüm devam ederken, kur 4.60!ın üzerinde işlem görüyor. Piyasada gözler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün Londra'da yatırımcılar ile yapılmakta olan toplantılara çevrilmiş durumda. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada bugün saat 07:00-22:00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceklerini, Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Sabah ilk işlemlerde 4.55 seviyelerini gören dolar/TL yeniden 4.60'ın üzerinde.

Euro/dolar paritesi 1.16'nın altına inerken, euro/TL 5.34 seviyelerinde işlem görüyor.

Haftaya sert düşüşle başlayan brent petrol bugün 75.71, altının ons fiyatı da 1298.54 dolardan işlem görüyor.

TL'nin reel getirisi gelişen ülkeleri solluyor

Londra'dan gelecek mesajlar önemli

Bir bankacı, "Küresel bazda dolarda değer kazancı gözlenmesine rağmen, TCMB'nin cuma kapanışından bu sabaha kadarki değer kazancı yüzde 3'ün üzerinde. TL'yi takip eden para birimindeki kazanç ise yüzde 0.34 dolayısıyla ciddi bir pozitif ayrışma söz konusu" dedi ve şöyle devam etti: "Dün kapalı olan Londra piyasaları bugün açılıyor dolayısıyla dünkü kadar olmasa da kurda düşüş eğilimi devam edebilir. Ancak bu noktada Londra'daki görüşmelerden çıkacak mesajlar da önemli olacak, bozulan algıyı tamire çalışacaklar. Global bazda ters bir gelişme olmazsa 4.50 seviyesinin altında 4.45'e doğru hareket görebiliriz. Seçim öncesinde 4.45 seviyesinin altında kalıcılığın ise zor olduğunu düşünüyorum."

Şimşek'ten 'Londra' paylaşımı