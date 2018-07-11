Dolar 4.72 seviyelerinde

11 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından sert yükselen dolar/TL'de ilk tepki ardından isimlerden çok uygulanacak ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemlere odaklanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi ardından piyasalar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izleyecek.

TL, kabine açıklaması ardından yüzde 4'e yaklaşan değer kaybı yaşadıktan sonra dün de oldukça dalgalı bir seyir izlemiş ve günü 4.70 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 4.72 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 5.54 seviyelerinde.

Bankacılar önümüzdeki dönemde uygulanacak büyüme, enflasyonla mücadele, cari açık gibi yapısal sorunların çözümüne ilişkin süreçlerde nasıl politikalar izleneceğinin piyasaların

gidişatına da yön vereceğini söylediler. Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirtiyordu.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Hazine Müsteşarlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada, bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında

yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girileceğini belirterek, "Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir

döneme gireceğiz" dedi.

Piyasalarda bir süredir tek gündem maddesi olarak yer alan yeni kabinenin şekillenmesiyle birlikte kurda küresel piyasaların da tekrar gündemde yer alması öngörülüyor.

ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide daha yakın hale getirmesiyle birlikte küresel risk iştahı da oldukça kırılgan. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.1 artışla 94.214'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü yaklaşık bir ayın dip seviyesi olan 93.71

seviyesinden uzaklaştı.

Yüklü borçlanma tamamlandı, faizler sert yükseldi

Öte yandan Hazine Müsteşarlığı Haziran ve Temmuz aylarındaki yılın en yüklü itfa ihale dönemini ise dün düzenlenen üç ihale ile birlikte tamamladı. İhalelerde borçlanma hedeflere genel olarak yakın gerçekleşirken faizlerdeki yükseliş ise belirginleşti. Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dünkü Hazine ihaleleri öncesinde 10 yılın en yükseği olan yüzde 20.51'e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 17.84 ile tarihi zirveye yükseldi.

Tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.