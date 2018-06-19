Dolar 4.75'in üzerine çıktı

19 Haziran 2018

Türk Lirasında kırılgan görünüm devam ediyor. Dolar/TL, başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60'lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dün 4.70-4.74 bandında dalgalanan kur yeni güne de benzer tablo ile başladı. 4.70 seviyesinden yönünü yukarı çeviren kur, 4.75'in üzerine çıktı.

Trump'ın Çin'e yeni gümrük vergileri getirme tehditlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan ticaretsavaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından dolar endeksinde 95 seviyesinden döndü.

Euro/Dolar paritesi 1.16 seviyesinin altına inerken, euro/TL 5.50 seviyelerinde işlem görüyor.

Hazine ihaleleri yakından izleniyor

Hazine'nin dünkü iki ihale ardından bugün düzenleyeceği üç ihale piyasalarda izlenirken, yoğun ihale döneminde artan kamu harcamaların baskıladığı tahvil getirilerindeki yükseliş de kuvvetlenerek devam ediyor. Hazine'nin bugün yeniden ihracı gerçekleştirilecek tahvillerden olan 10 yıllık göstergede bileşik getiri dün 50 baz puanın üzerinde artarken son iki aydaki yükseliş de 429 baz puana ulaştı.

Hazine bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ile altı yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek ve Haziran ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Dün düzenlenen iki ihalede 5.7 milyar TL'si piyasadan 6.72 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine Haziran ayında 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan toplam 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor. Bugün düzenlenecek üç ihale ile Hazine Haziran borçlanma programını da tamamlamış olacak ancak Temmuz ayında da Hazine'yi oldukça yoğun bir ihale programı bekliyor.