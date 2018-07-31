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Dolar 4.88'in altına indi

Dolar/TL öğleden sonra 4.8760 seviyesine kadar geriledi ancak doların bu seviyelerde zorlandığı görülüyor.

Dolar 4.88'in altına indi
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Haftaya 4.90'lı seviyelere atak yaparak başlayan dolar/TL'de aşağı yönlü denemeler sınırlı kalıyor. 

Dün dolar karşısında yüzde 1 değer kaybeden TL, sabah saatlerinde 4.9227 seviyesine kadar yükseldi.

TCMB'nin enflasyon raporunu açıklamasından önce 4.90 seviyesinde hareket eden kurda Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini açıklaması sonrası 4.90-4.91 arasında dalgalı bir seyir izlendi.

Dolar/TL öğleden sonra ise 4.8760 seviyesine kadar geriledi ancak şu ana kadar doların bu seviyelerde zorlandığı görülüyor. Dolar/TL, saat 14:30 itibariyle 4.8815 seviyesinde yer aldı.

Yarın Fed'in vereceği mesajlar ve cuma günü açıklanacak yurtiçi enflasyon verileri bekleniyor.

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