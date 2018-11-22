Dolar 5.30'u zorluyor

22 Kasım 2018

Dolar/TL, ABD'de Şükran Günü nedeniyle piyasaların kapalı olacağı yeni güne yatay seyirde başladı.

Dün gece saatlerinde 5.2777'ye kadar çekilen kur sabah saatlerinde 5.3200'den işlem gördü. Uzmanlar, dolar/TL'de bir süredir 5.30 desteğinin kırılmaya çalışıldığını ifade ederken, dün geceki hareketin gün içinde tekrarlanıp tekrarlanmayacağı izlenecek.

Yurt içi piyasalarda bugün tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

Euro İtalya'ya rağmen artıda

Diğer taraftan euro, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 bütçesini Euro Bölgesi kurallarına uymadığı gerekçesiyle reddetmesine rağmen yukarı yönde. Ortak para bu sabah yüzde 0.14 artışla 1,1398 dolara yükseldi. Euro/TL de yüzde 0,55 primle 6,0745 liradan alıcı buluyor. İşlemciler, İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'nin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı ve vadedilen reformlarla ilgili endişelerini dile getirmesi sonrasında rahatladı.

Dolara ilgi düşük kaldı

Dolar, küresel hisse senetlerindeki toparlanmanın ardından güvenli liman para birimlerine olan talebin düşük kalmasıyla Asya borsasındaki işlemlerde gerilerken; euro, İtalya'nın bütçe geriliminin çözüleceği umutlarıyla yükseldi.

Dolar, risk iştahının küresel büyümenin yavaşlayacağı ve ABD-Çin ticaret çatışmasına ilişkin endişelerle azalmasıyla son iki işlem gününde yükselmişti. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bu sabah 96,52'de yer alıyor. Salı günü endeks 96,72 seviyelerine çıkmıştı.

Fed artırımları sorgulanıyor

Analistler, doların orta vadedeki yönünü Fed'in parasal sıkılaştırma seyrinin belirleyeceğine inanıyor. Fed'in aralık ayında bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in ABD'yi yavaşlama riskine sokmadan kaç faiz artırımı yapabileceğini sorgulamaya başladı.

Küresel piyasalarda görünüm

Küresel büyümenin yavaşlama sinyalleri verdiği bir ortamda ABD'de artan faiz oranları ve tırmanan ticaret gerilimleri finansal piyasaları endişelendirse de, Asya borsaları temkinli şekilde yükselirken, petrol hafta başında sert düşüş kaydettikten sonra bir miktar toparlandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 yükselerek, art arda üç aylık düşüşünün ardından kasımda şimdiye kadar kazanımlarını koruyabildi. Endeks kısmen şirket karlarına ilişkin zayıflayan görünüm ve tırmanan ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinden dolayı 2011'den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Wall Street'de S&P 500 endeksi dün artıda ancak günün dip seviyelerine yakın kapanırken, Dow Jones endeksi ABD'de Şükran Günü tatili öncesinde kazanımlarını geri vererek günü yatay tamamladı.