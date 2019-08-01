Dolar, 5.58 seviyelerinde dengelendi

01 Ağustos 2019

Fed kararı sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'de yükseliş denemeleri zayıf kaldı. Gün içerisinde 5.60'ın üzerine çıkan kur ardından 5.57-5.58 seviyelerinde dengelendi. 5.60 seviyesinin üzerinde dolar satışı gelmesinin kurda yükselişi bir miktar sınırladığı belirtiliyor.

Gün sonuna doğru dolar/TL 5.5870 seviyesinde yer aldı.

Fed 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı alırken, seri faiz indirimlerine gerek duymadığının sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Şunu açıkça belirteyim, bu uzun süreli faiz indirimlerinin başlangıcı anlamına gelmiyor" dedi, ancak "Sadece tek bir faiz indirimi yapılacak demedim" ifadesini de kullandı.

Powell faiz indirimini "para politikasında döngü ortası ayarlaması" olarak niteledi.

Yatırımcılar ise bunu sert faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekleşmeyeceği olarak yorumladı.