Dolar, 5.65 seviyelerinde

02 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yönünü aşağı çeviren dolar/TL bu sabah 5.65 civarında seyrediyor. Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL dün sert düşüşle 5.6275 seviyesine kadar geriledi. Kur dün 5.6570 seviyesinden kapandıktan sonra bu sabah saat 0914'te 6.6480/6.6535 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçi piyasalar için iki ana risk kaynağından biri olan İstanbul seçiminin geçen hafta geride kalmasının ardından piyasaların odaklandığı G20 zirvesi kapsamındaki Erdoğan-Trump görüşmesi de piyasaları rahatlatmış durumda.

Gerçekleşen görüşmede Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti.

Erdoğan, S-400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump'tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, G20 görüşmesinden beklenenden daha iyi sonuçlar geldiğini, stratejik ortaklığa ve yaptırım olmayacağına işaret edildiğini hatırlatarak, "Ancak yaptırım konusuna Trump karar veremiyor, kongrede oylanması gerekiyor. Halihazırda kongrede bir önerge sunulu ve 31 Temmuz süreci devam ediyor" dedi.

Hanehalkının kemikleşmiş dolarizasyon yapısına da dikkat çeken Süllü, "Dolayısıyla piyasadaki hareketleri belli bir notaya kadar teknik analizle açıklasak da belli bir yerden sonra psikoloji devreye giriyor. Bu zamana kadar kur düştükçe dolar alan lokallerin bundan sonraki davranışları önemli" dedi ve şöyle devam etti: "Piyasada bir yandan da TCMB'den faiz indirim beklentisi var. Bu çerçevede Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisi de önemli olacak. Yüksek bir indirim beklentisi oluşturursa kurda birkaç kuruş yukarı hareket yaratabilir. G20 sonrası iyimserlik biraz daha devam eder ve şimdilik dolar/TL'de 5.50-5.70 bandında hareket görebiliriz. BIST 100'de ise dün büyük fiyatlama görüldü bugün de yataya yakın pozitif açılış olabilir. Bozucu hava olmazsa 100,600 seviyesini konuşmaya başlayabiliriz."

Kaynak: Reuters