Dolar, 5.65'in altını gördü
Pozitif ayrışmaya devam eden TL, dolar karşısında 5.65 seviyesinin altını gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın dünkü açıklamaları sonrası pozitif ayrışmasını sürdüren Türk Lirası, dolar karşısında değer kazancını sürdürüyor.
Uysal, dünkü konuşmasında, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini ve enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını kaydetti.
Dün 5.6689'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 5.6701'den tamamlamıştı.
Bu sabah güne yükselişle başlamasının ardından bir ara 5.70 seviyelerine yaklaşan kur, öğleden sonra tekrar düşüşe geçti ve 5.65 seviyesinin altını gördü. 5.6484 seviyesini gören kurda işlemler saat 15:45 itibariyle 5.66 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşiyor.