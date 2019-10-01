Dolar 5,68 liraya çıktı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,68 liranın üzerinde dengelendi.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,50'nin üzerinde 5,6820 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,1625'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,9490'dan satılıyor.
Dün son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6489'dan tamamladı.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,15 değer kazancıyla 99,5 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.