Dolar 5.70 civarına geriledi, borsa 98 binin üzerinde

17 Nisan 2019

Küresel piyasalarda Çin kaynaklı pozitif fiyatlamalar, Türk yetkililerin ABD temaslarının yarattığı olumlu hava ile birleşince dolar/TL 5.70 civarına geriledi. Bir süredir yukarı yönlü olan kur, Cuma günü 5.8292'ye kadar tırmanmıştı.

Gün içinde en düşük 5.7190 seviyesini test eden dolar, saat 15:55'de 5.7200'de. Aynı saatte euro/TL önceki kapanışa yüzde 0,40 düşüşle 6.4870'den işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise TL'deki iyimserliğe paralel yüzde 1,60 primle 98.300 puanda. Çin verileri sonrası dolar endeksi ise yüzde 0,15 ekside 96.900 seviyesinde.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.4 ile yüzde 6.3 olan tahminlerin hafif üzerinde büyüdü. Çin'deki sanayi üretimi ise Mart ayında yüzde 8.5 artarak ile yüzde 5.9 olan beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlar da yüzde 8.7 artarak yatırımcıya güven verdi.

Bu veriler yavaşlaması beklenen dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hala gücünü koruduğuna işaret etti ve küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri hafifleterek riskli varlıklara ilginin artmasına neden oldu.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kongre'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı alması durumunda, Başkan Trump'ın Türkiye'ye muafiyet sağlamasını beklediklerini söyledi. Bu açıklama, dün sürpriz şekilde gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak-Donald Trump görüşmesinden hemen sonra geldi.

Söz konusu gelişmeler bugün TL'yi pozitif tarafa taşısa da, İstanbul özelinde devam eden seçim tartışmaları belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. Kentte yaklaşık 2 haftadır devam eden yeniden sayım süreci tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ne davet edildi. Diğer taraftan AK Parti seçimin iptali için YSK'ya başvuruda bulundu.

Son veriler şaşırttı: Çin ekonomisi gücünü koruyor mu?