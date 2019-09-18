Dolar 5,70 liranın altına indi

18 Eylül 2019

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının yanı sıra petrol fiyatlarındaki hareketleri yakından izlemeye devam ediyor.

Saat 14:35 itibarıyla dolar 5,6770 liradan el değiştirirken Euro ise 6,2730 liradan alıcı buluyor. Sterlin/TL kuru 7,0680, euro/dolar paritesi 1,1045 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda brent petrolun varil fiyatı ise 64,30 dolar.

Fed'den faiz indirimi bekleniyor

Ekonomistler ve analistler, ABD-Çin ticaret savaşının getirdiği risklerle mücadele etmek için Fed'in bugün sona eren toplantıda politika faizini bu yıl ikinci defa 25 baz puan indirerek %1.75-%2.00 aralığına düşürmesini bekliyorlar.

Açıklamalar sonrası petrol geriledi

Hafta başından bu yana piyasaların yönünde belirleyici olan Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırılar sonrası yükselen petrol fiyatlarında son 24 saatte ciddi bir gerileme yaşadı. Saldırıların hemen ardından 70 doların üzerine kadar yükselen petrol fiyatları, Suudi Arabistan'dan gelen üretimin beklenenden daha kısa sürede normale dönmesiyle birlikte 63 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Bakan bin Selman, ülkesinin bu ayki petrol ihracatında bir değişiklik olmayacağını ve ekonomik gelirin geçen aylara göre sabit kalacağını söyledi.